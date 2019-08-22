Глава Пентагона предложил включить все новое российское оружие в СНВ-3

10:00 Источник: РБК

Россия, «очевидно», расширяет свой стратегический ядерный потенциал, и все ее новое оружие должно быть включено в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в случае его продления. Такое мнение в интервью Fox News высказал глава Пентагона Марк Эспер.

Он добавил, что в данный момент у России есть нацеленные на Европу крылатые ракеты с, предположительно, ядерными боеголовками. РБК