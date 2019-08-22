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Руководитель "Нафтогаза" продложил населению Украины запастись газом на зиму

10:05 22.08.2019 Источник: Газета.Ru

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев посоветовал жителям Украины запастись газом на зиму. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Он также рассказал о начале проекта «Газовый запас», согласно которому украины могут приобрести необходимый объем газа. Однако одна семья может купить до 25 тыс. куб.газа. Воспользоваться купленным по «фиксированной низкой летней цене» газом можно будет зимой.

Данная инициатива будет действовать до 25 сентября.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского предсказал Украине трудную зиму из-за газового спора с Россией.  Газета.Ru

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