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НОВОСТИ

Сторонница "Свидетелей Иеговы" в Кургане не дала лечить ребенка, врачи опасаются за его жизнь

10:20 22.08.2019

В Кургане адептка религиозного объединения «Свидетели Иеговы» (запрещена в России) отказалась от лечения и поставила под угрозу жизнь новорожденного ребенка. Об этом «URA.RU» на условиях анонимности рассказали медики, которые переживают за судьбу малыша.

«Беременная женщина встала на учет в консультацию в третьем триместре беременности. Письменно, ссылаясь на статьи Конституции, отказывалась от врачебных манипуляций. После родов с экстремально низким гемоглобином отказывалась от переливания крови — писала отказ ежедневно, несмотря на то, что это угрожающее жизни состояние», — рассказал собеседник агентства.

Также пациентка не разрешила сделать анализы новорожденному. «После долгих уговоров врачей и работы психолога дала согласие только на анализ крови. По результатам было необходимо переводить новорожденного на лечение в стационар, а она выписалась», — добавил источник. Дальнейшая судьба ребенка неизвестна.

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