Депутат предложил снизить подоходный налог для многодетных матерей
11:05 22.08.2019
В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев. Текст обращения в адрес министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
По замыслу автора инициативы, льготный налоговый режим должен распространяться на многодетных матерей по их основному месту работы.
«На начальном этапе в случае поддержки настоящей инициативы предлагаю рассмотреть введение льготного налогового режима для одиноких многодетных матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации и лишённых выплат по потере кормильца, стабильных алиментов и части иных форм материально-имущественной поддержки», — сказано в тексте обращения.
Для начала, по замыслу автора инициативы, льготный налоговый режим следует внедрять в качестве эксперимента, который будет проводиться в пилотных регионах — Хакасии, Забайкальском крае, Тыве, Еврейской автономной области, Республике Алтай и Курганской области.
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