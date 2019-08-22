0
0
109
НОВОСТИ

ООН в 2018 году сократила продовольственную помощь КНДР из-за дефицита средств

12:05 22.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сократила в 2018 году объем помощи КНДР в связи с нехваткой средств. Об этом сообщает в четверг южнокорейский телеканал Кей-би-эс со ссылкой на имеющийся в его распоряжении доклад организации.

По его данным, в документе говорится о прекращении продовольственной помощи 195 тыс. северокорейских детей. Кроме того, был уменьшен объем помощи детям младше пяти лет, беременным женщинам, роженицам и подросткам. Прекращено предоставление питательных батончиков спецшколам, больницам и детским садам в восьми из девяти провинций КНДР.

По данным Кей-би-эс, в декабре прошлого года на оказание продовольственной помощи КНДР требовалось 52 млн долларов, однако по факту было выделено 22 млн долларов.

Между тем, отмечает телеканал, служба экономических исследований Министерства сельского хозяйства США прогнозирует, что в этом году урожай риса в КНДР составит 1,36 млн тонн. Это самый низкий показатель с 1994 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 22.08.2019
Хвост самолета предложили оставить в качестве мемориала на месте посадки в Жуковском
0
9
13:00 22.08.2019
Южная Корея решила прекратить обмен разведывательной информацией с Японией
0
26
12:32 22.08.2019
Каждый пятый россиянин считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране - опрос
0
74
12:20 22.08.2019
Милонов выступил против идеи ввести в школьную программу компьютерные игры
0
89
12:00 22.08.2019
После массовой драки с цыганами в Кузбассе полиция возбудила два дела
0
123
11:32 22.08.2019
Специалисты начали операцию по выпуску последней партии косаток из бухты Средней
0
139
11:20 22.08.2019
Анатолий Карпов уже несколько месяцев не может получить американскую визу - СМИ
0
175
11:05 22.08.2019
Депутат предложил снизить подоходный налог для многодетных матерей
0
170
11:00 22.08.2019
Крым установил рекорд по росту объема ипотечных кредитов
0
163
10:32 22.08.2019
Жители Екатеринбурга, Саратова и Брянска сильнее других российских горожан хотят сменить место жительства
0
215

Возврат к списку