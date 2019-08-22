ООН в 2018 году сократила продовольственную помощь КНДР из-за дефицита средств

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сократила в 2018 году объем помощи КНДР в связи с нехваткой средств. Об этом сообщает в четверг южнокорейский телеканал Кей-би-эс со ссылкой на имеющийся в его распоряжении доклад организации.

По его данным, в документе говорится о прекращении продовольственной помощи 195 тыс. северокорейских детей. Кроме того, был уменьшен объем помощи детям младше пяти лет, беременным женщинам, роженицам и подросткам. Прекращено предоставление питательных батончиков спецшколам, больницам и детским садам в восьми из девяти провинций КНДР.



По данным Кей-би-эс, в декабре прошлого года на оказание продовольственной помощи КНДР требовалось 52 млн долларов, однако по факту было выделено 22 млн долларов.



Между тем, отмечает телеканал, служба экономических исследований Министерства сельского хозяйства США прогнозирует, что в этом году урожай риса в КНДР составит 1,36 млн тонн. Это самый низкий показатель с 1994 года.

