Милонов выступил против идеи ввести в школьную программу компьютерные игры

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме не поддержали идею ввести в школьную программу компьютерные игры. Ранее с этим предложением выступили эксперты «Института развития интернета».

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Виталий Милонов, этого делать не нужно. Ученики и без того сильно загружены школьной программой, отметил он.



«Я не очень понимаю, зачем это нужно, поэтому не поддерживаю. При нынешней загруженности школьников учить компьютерным играм их точно не надо – сами научатся. Поскольку я стабильный противник шестидневной учебной недели, то сейчас предлагать увеличивать нагрузку – это вообще антигуманно. Call of Duty можно проходить и без школьного обучения».



В качестве примера стран, где в школе изучают игры, приводят Швецию. По мнению Милонова, России ориентироваться на это государство не стоит.



«Киберспорт – это киберспорт. В рамках школьной программы этому не место. А уж Швеция в плане воспитания детей для нас точно не пример. Посмотрите количество семей, которые в Швеции появляются, кто там рожает».



Эксперты «Института развития интернета» отправили письмо со своим предложением в министерство просвещения. Инициаторы отмечают, что изучение Dota 2, поможет развитию скорости реакции, а Minecraft — креативности и абстрактного мышления. В Швеции компьютерные игры включили в школьную программу в отдельных городах с 2015 года.

