Каждый пятый россиянин считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране - опрос

12:32 Источник: РБК

Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК). Еще больше опрошенных, 31%, полагают, что могут влиять на решения властей в своем регионе, городе, районе.

Это чуть меньше, чем исторический максимум в декабре 2018 года, когда доля россиян, верящих во влияние на власть в стране и в регионе, составляла 20 и 33% соответственно. Рост декларируемого влияния респондентов на власть наблюдается с 2017 года, когда так считали 15 и 17% опрошенных.



Доля респондентов, не верящих в собственное влияние на власть в стране и в регионе, в этом году составила, соответственно, 79 и 66%. За годы исследования Левада-центра количество россиян, которые считают, что не могут влиять на принятие государственных решений в стране в целом или в их регионе, достигло десятилетнего максимума в августе 2016 года — 87 и 81% соответственно.