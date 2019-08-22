Каждый пятый россиянин считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране - опрос
12:32 22.08.2019 Источник: РБК
Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК). Еще больше опрошенных, 31%, полагают, что могут влиять на решения властей в своем регионе, городе, районе.
Это чуть меньше, чем исторический максимум в декабре 2018 года, когда доля россиян, верящих во влияние на власть в стране и в регионе, составляла 20 и 33% соответственно. Рост декларируемого влияния респондентов на власть наблюдается с 2017 года, когда так считали 15 и 17% опрошенных.
Доля респондентов, не верящих в собственное влияние на власть в стране и в регионе, в этом году составила, соответственно, 79 и 66%. За годы исследования Левада-центра количество россиян, которые считают, что не могут влиять на принятие государственных решений в стране в целом или в их регионе, достигло десятилетнего максимума в августе 2016 года — 87 и 81% соответственно.
НОВОСТИ
- 13:05 22.08.2019
- Хвост самолета предложили оставить в качестве мемориала на месте посадки в Жуковском
- 13:00 22.08.2019
- Южная Корея решила прекратить обмен разведывательной информацией с Японией
- 12:20 22.08.2019
- Милонов выступил против идеи ввести в школьную программу компьютерные игры
- 12:05 22.08.2019
- ООН в 2018 году сократила продовольственную помощь КНДР из-за дефицита средств
- 12:00 22.08.2019
- После массовой драки с цыганами в Кузбассе полиция возбудила два дела
- 11:32 22.08.2019
- Специалисты начали операцию по выпуску последней партии косаток из бухты Средней
- 11:20 22.08.2019
- Анатолий Карпов уже несколько месяцев не может получить американскую визу - СМИ
- 11:05 22.08.2019
- Депутат предложил снизить подоходный налог для многодетных матерей
- 11:00 22.08.2019
- Крым установил рекорд по росту объема ипотечных кредитов
- 10:32 22.08.2019
- Жители Екатеринбурга, Саратова и Брянска сильнее других российских горожан хотят сменить место жительства
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать