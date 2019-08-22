Южная Корея решила прекратить обмен разведывательной информацией с Японией

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республика Корея приняла решение выйти из соглашения по обмену разведданными с Японией. Об этом в четверг сообщает агентство Рёнхап.

В администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина проинформировали, что продолжение обмена военной информацией с Токио не отвечает "национальным интересам" Южной Кореи.

