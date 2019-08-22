Хвост самолета предложили оставить в качестве мемориала на месте посадки в Жуковском
13:05 22.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Герой России предложил оставить хвост самолёта в качестве мемориала на месте посадки в Жуковском. Накануне стало известно, что компания «Уральские авиалинии» планирует утилизировать лайнер, аварийно приземлившийся в кукурузном поле.
Лётчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев заявил «Говорит Москва», что инициировать установку памятного монумента могли бы пассажиры самолёта.
«Надо поставить. Это и по-православному, и по чести. Сам самолёт оставлять не надо, это не принято, но мы лётчики ставим киль. Киль – это хвост. Это уже или авиакомпания или люди должны. Это могут инициировать пассажиры за то, что они остались живы, от радости».
Пилоты аварийно посадили Airbus А321 на кукурузное поле в Подмосковье 15 августа. Во время ЧП на борту находились 233 человека. В результате пострадали 76 человек, в том числе 19 детей.
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