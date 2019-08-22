МИД КНР призвал Канаду прекратить вмешиваться в дела Гонконга

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин осуждает недавние "лживые высказывания" ряда канадских политиков по поводу ситуации в Гонконге и призывает Оттаву немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Комиссариата МИД КНР в этом специальном административном районе.

"Канадская сторона грубо вмешивается во внутренние дела Китая, продолжая совать свой нос в дела Гонконга. Китайская сторона выражает по этому поводу сожаление и решительно выступает против такой практики", - отметили в канцелярии. По словам представителя ведомства, канадские политики умышленно подменяют понятия и перемешивают насильственные акции с мирными выступлениями, "выдают черное за белое".



"Гонконг - это китайский Гонконг. Ситуация в этом районе является внутренним делом КНР, в которое не должны вмешиваться никакие иностранные государства, организации или индивидуальные лица", - подчеркнул Комиссариат МИД.



В среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в Монреале, что Канада тщательно следит за развитием ситуации в Гонконге, где проживает около 300 тыс. человек с канадскими паспортами.

