В Европе могут серьезно ограничить использование технологии распознавания лиц

14:00 Источник: Эхо Москвы

Использование технологии распознавания лиц могут серьезно ограничить в Европе. Это необходимо для защиты прав граждан. По данным британской газеты Файнэншнл Таймс, строгие рамки применения технологий как госорганами, так и компаниями, планирует ввести Еврокомиссия. Эхо Москвы