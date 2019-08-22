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В Европе могут серьезно ограничить использование технологии распознавания лиц

14:00 22.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Использование технологии распознавания лиц могут серьезно ограничить в Европе. Это необходимо для защиты прав граждан. По данным британской газеты Файнэншнл Таймс, строгие рамки применения технологий как госорганами, так и компаниями, планирует ввести Еврокомиссия.  Эхо Москвы

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