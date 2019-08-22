В Ингушетии произошла массовая драка со стрельбой
14:32 22.08.2019 Источник: Интерфакс
Несколько мужчин получили различные травмы в результате ночной драки в Назрани (Ингушетия), сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в республиканском МВД в четверг.
"В результате конфликта телесные повреждения получили восемь местных жителей. Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил агентству информированный источник, неизвестные устроили драку со стрельбой с волонтёрами добровольческой группы "антилирика06назрань" в парке Назрани.
"Группа неизвестных напала на волонтеров, которые попытались выследить очередного торговца запрещенными наркотическими препаратами, и открыла стрельбу из травматики", - сказал собеседник агентства.
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