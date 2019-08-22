В Ингушетии произошла массовая драка со стрельбой

14:32 Источник: Интерфакс

Несколько мужчин получили различные травмы в результате ночной драки в Назрани (Ингушетия), сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в республиканском МВД в четверг.

"В результате конфликта телесные повреждения получили восемь местных жителей. Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.



Как сообщил агентству информированный источник, неизвестные устроили драку со стрельбой с волонтёрами добровольческой группы "антилирика06назрань" в парке Назрани.



"Группа неизвестных напала на волонтеров, которые попытались выследить очередного торговца запрещенными наркотическими препаратами, и открыла стрельбу из травматики", - сказал собеседник агентства.

