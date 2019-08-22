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НОВОСТИ

ЕС выступает против идеи вернуть Россию в G8

15:00 22.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Евросоюз выступает против идеи вернуть Россию в Большую восьмерку. Об этом сегодня в Брюсселе заявил высокопоставленный представитель ЕС. По его словам, Семерка – это форум демократий, которые привержены общим ценностям. Приглашение туда России без условий было бы признаком слабости. 

Ранее на этой неделе о возможности восстановления формата Большой Восьмерки говорили лидеры Франции и США.  Эхо Москвы

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