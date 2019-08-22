Число преступлений в РФ в 2014-2018 гг сократилось почти на 10% - МВД
15:12 22.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество регистрируемых преступлений сократилось с 2190,6 тыс. в 2014 году до 1991,5 тыс. в 2018 году. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Принятые правоохранительными органами комплексные меры по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений позволили обеспечить стабилизацию оперативной обстановки в стране в период с 2014 по 2018 год. В указанный период количество регистрируемых преступлений сократилось с 2190,6 тыс. в 2014 году до 1991,5 тыс. в 2018 году. Число погибших от преступных посягательств также снизилось, с 35,3 тыс. в 2014 году до 26 тыс. в 2018 году", - сказала она.
По ее словам, количество тяжких и особо тяжких составов в общем массиве зарегистрированных преступлений также уменьшилось. Кроме того, сократилось количество убийств и покушений на убийство, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, а также изнасилований.
"Почти в два раза снизилось число разбоев, на треть - грабежей, краж - на 17%, в том числе квартирных - на 35%. Заметно безопаснее стало на улицах городов и сел. Примерно вдвое меньше регистрируется угонов транспортных средств и уголовно наказуемых хулиганств. Положительные результаты приносит профилактическая работа с несовершеннолетними и ранее судимыми гражданами", - добавила Волк, отметив, что ситуация на дорогах также стала значительно лучше: количество ДТП за четыре года уменьшилось почти на 16%, а число погибших в них практически на треть.
Вместе с тем МВД фиксирует рост зарегистрированных хищений с помощью IT-технологий.
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