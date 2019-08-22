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НОВОСТИ

Япония готова обсуждать возвращение России в G8 - источник

15:32 22.08.2019 Источник: Интерфакс

Правительство Японии открыто к обсуждению на саммите G7 во французском Биаррице перспективы возвращения России в G8, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в МИД Японии.

"По данным источников в японском МИД, власти Японии открыты к тому, чтобы обсудить на саммите лидеров G7, который начнется в субботу в Биаррице, тему возвращения России в G8", - пишет агентство.

Японское правительство "понимает важность вовлечения России в важные международные дела", рассказал агентству высокопоставленный источник в МИД Японии. В Токио приняли к сведению недавние заявления президента США Дональда Трампа по вопросу России и G8, подчеркнул он.

Собеседник агентства отметил важность продолжения тесных консультаций с другими участниками G7 по вопросу возможного возвращения к формату G8, сообщает ЭФЭ.

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