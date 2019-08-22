Япония готова обсуждать возвращение России в G8 - источник
15:32 22.08.2019 Источник: Интерфакс
Правительство Японии открыто к обсуждению на саммите G7 во французском Биаррице перспективы возвращения России в G8, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в МИД Японии.
"По данным источников в японском МИД, власти Японии открыты к тому, чтобы обсудить на саммите лидеров G7, который начнется в субботу в Биаррице, тему возвращения России в G8", - пишет агентство.
Японское правительство "понимает важность вовлечения России в важные международные дела", рассказал агентству высокопоставленный источник в МИД Японии. В Токио приняли к сведению недавние заявления президента США Дональда Трампа по вопросу России и G8, подчеркнул он.
Собеседник агентства отметил важность продолжения тесных консультаций с другими участниками G7 по вопросу возможного возвращения к формату G8, сообщает ЭФЭ.
НОВОСТИ
- 16:00 22.08.2019
- Новая иранская система ПВО превосходит С-300 - президент
- 15:12 22.08.2019
- Число преступлений в РФ в 2014-2018 гг сократилось почти на 10% - МВД
- 15:00 22.08.2019
- ЕС выступает против идеи вернуть Россию в G8
- 14:32 22.08.2019
- В Ингушетии произошла массовая драка со стрельбой
- 14:12 22.08.2019
- Число преподавателей в вузах России в 2018-2019 учебном году сократилось на 9 тыс. человек
- 14:00 22.08.2019
- В Европе могут серьезно ограничить использование технологии распознавания лиц
- 13:32 22.08.2019
- СМИ Британии составили список курортов с наибольшим риском пищевых отравлений
- 13:20 22.08.2019
- МИД КНР призвал Канаду прекратить вмешиваться в дела Гонконга
- 13:05 22.08.2019
- Хвост самолета предложили оставить в качестве мемориала на месте посадки в Жуковском
- 13:00 22.08.2019
- Южная Корея решила прекратить обмен разведывательной информацией с Японией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать