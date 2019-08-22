Новая иранская система ПВО превосходит С-300 - Рухани

16:00 Источник: Интерфакс

Новая иранская система ПВО Bavar-373 по своим характеристикам превосходит российские С-300 и даже по ряду показателей сопоставима с С-400, заявил в четверг президент Ирана Хасан Рухани.

"Произведенная в Иране система ПВО Bavar-373 по многом похожа на С-400 и мощнее, чем С-300", - приводит его слова иранское агентство "Мехр".



Ранее в четверг сообщалось, что в Иране провели презентацию этой системы. Иранские СМИ называют ее конкурентом российского комплекса С-300.



Они сообщали, что новые ракеты предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей противника на высоте до 65 км и на расстоянии до 300 км. Система способна обнаруживать до 100 целей, работать по шести целям одновременно.

