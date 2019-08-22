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Новая иранская система ПВО превосходит С-300 - Рухани

16:00 22.08.2019 Источник: Интерфакс

Новая иранская система ПВО Bavar-373 по своим характеристикам превосходит российские С-300 и даже по ряду показателей сопоставима с С-400, заявил в четверг президент Ирана Хасан Рухани.

"Произведенная в Иране система ПВО Bavar-373 по многом похожа на С-400 и мощнее, чем С-300", - приводит его слова иранское агентство "Мехр".

Ранее в четверг сообщалось, что в Иране провели презентацию этой системы. Иранские СМИ называют ее конкурентом российского комплекса С-300.

Они сообщали, что новые ракеты предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей противника на высоте до 65 км и на расстоянии до 300 км. Система способна обнаруживать до 100 целей, работать по шести целям одновременно.

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