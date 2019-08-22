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НОВОСТИ

Только 50% россиян сумели назвать правильную последовательность цветов на флаге РФ

16:12 22.08.2019

Из всех государственных символов знакомы наибольшему числу россиян цвета российского флага (87%), однако в правильном порядке их смогли назвать 50% наших соотечественников. 

Большинству россиян известно, что изображено на гербе нашей страны (73%), а вот первую строчку из слов государственного гимна в точности воспроизвели лишь 17% россиян, преимущественно 18-24-летние. При этом большинство наших сограждан придерживаются мнения, что незнание государственной символики недопустимо ни при каких обстоятельствах (53%), сообщает ВЦИОМ.

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