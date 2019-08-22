Только 50% россиян сумели назвать правильную последовательность цветов на флаге РФ
16:12 22.08.2019
Из всех государственных символов знакомы наибольшему числу россиян цвета российского флага (87%), однако в правильном порядке их смогли назвать 50% наших соотечественников.
Большинству россиян известно, что изображено на гербе нашей страны (73%), а вот первую строчку из слов государственного гимна в точности воспроизвели лишь 17% россиян, преимущественно 18-24-летние. При этом большинство наших сограждан придерживаются мнения, что незнание государственной символики недопустимо ни при каких обстоятельствах (53%), сообщает ВЦИОМ.
НОВОСТИ
- 17:25 22.08.2019
- Ростовские мормоны судятся с полицией Новороссийска
- 17:12 22.08.2019
- Песков не исключил, что Росреестр мог изменить в документах персональные данные Путина
- 17:00 22.08.2019
- Идея перехода на четырехдневную рабочую неделю близка россиянам - опрос
- 16:32 22.08.2019
- "Ощадбанк" закрыл счет Киевского патриархата по требованию Епифания
- 16:00 22.08.2019
- Новая иранская система ПВО превосходит С-300 - Рухани
- 15:32 22.08.2019
- Япония готова обсуждать возвращение России в G8 - источник
- 15:12 22.08.2019
- Число преступлений в РФ в 2014-2018 гг сократилось почти на 10% - МВД
- 15:00 22.08.2019
- ЕС выступает против идеи вернуть Россию в G8
- 14:32 22.08.2019
- В Ингушетии произошла массовая драка со стрельбой
- 14:12 22.08.2019
- Число преподавателей в вузах России в 2018-2019 учебном году сократилось на 9 тыс. человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать