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"Ощадбанк" закрыл счет Киевского патриархата по требованию Епифания

16:32 22.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) обратился к главе так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию с просьбой отозвать письмо в "Ощадбанк" о закрытии счета Киевской патриархии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба УПЦ КП.

"Прошу Вас отозвать Ваше письмо в "Ощадбанк" о закрытии счета киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского патриархата. Не разрушайте церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не Вашими", - приводит содержание его письма пресс-служба церкви.

Филарет отметил, что по обращению Епифания "Ощадбанк" в Киеве закрыл счет УПЦ КП и назвал такие действия "противоправными". Он пояснил, что глава ПЦУ не имел никаких оснований писать подобные письма, так как 20 июня УПЦ КП на поместном соборе приняла решение о выходе из состава новосозданной ПЦУ.

В декабре 2018 года две церкви - Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и УПЦ КП - объявили об объединении и создании Православной церкви Украины, которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Изначально 90-летний Филарет был активным сторонником создания новой церковной структуры и получения ею томоса от Константинопольского патриархата. Однако, не получив в ПЦУ той роли, на которую рассчитывал, Филарет стал критиковать и томос, и деятельность Епифания, а также заявил о восстановлении УПЦ КП. В этой ситуации синод ПЦУ лишил его права управления Киевской епархией, а Минюст Украины заявил о ликвидации УПЦ КП. Филарет обвинил руководство ПЦУ в сговоре с чиновниками из окружения экс-президента страны Петра Порошенко и в намерении уничтожить Киевский патриархат.


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