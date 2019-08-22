"Ощадбанк" закрыл счет Киевского патриархата по требованию Епифания
16:32 22.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) обратился к главе так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию с просьбой отозвать письмо в "Ощадбанк" о закрытии счета Киевской патриархии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба УПЦ КП.
"Прошу Вас отозвать Ваше письмо в "Ощадбанк" о закрытии счета киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского патриархата. Не разрушайте церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не Вашими", - приводит содержание его письма пресс-служба церкви.
Филарет отметил, что по обращению Епифания "Ощадбанк" в Киеве закрыл счет УПЦ КП и назвал такие действия "противоправными". Он пояснил, что глава ПЦУ не имел никаких оснований писать подобные письма, так как 20 июня УПЦ КП на поместном соборе приняла решение о выходе из состава новосозданной ПЦУ.
В декабре 2018 года две церкви - Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и УПЦ КП - объявили об объединении и создании Православной церкви Украины, которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха.
Изначально 90-летний Филарет был активным сторонником создания новой церковной структуры и получения ею томоса от Константинопольского патриархата. Однако, не получив в ПЦУ той роли, на которую рассчитывал, Филарет стал критиковать и томос, и деятельность Епифания, а также заявил о восстановлении УПЦ КП. В этой ситуации синод ПЦУ лишил его права управления Киевской епархией, а Минюст Украины заявил о ликвидации УПЦ КП. Филарет обвинил руководство ПЦУ в сговоре с чиновниками из окружения экс-президента страны Петра Порошенко и в намерении уничтожить Киевский патриархат.
НОВОСТИ
- 17:25 22.08.2019
- Ростовские мормоны судятся с полицией Новороссийска
- 17:12 22.08.2019
- Песков не исключил, что Росреестр мог изменить в документах персональные данные Путина
- 17:00 22.08.2019
- Идея перехода на четырехдневную рабочую неделю близка россиянам - опрос
- 16:12 22.08.2019
- Только 50% россиян сумели назвать правильную последовательность цветов на флаге РФ
- 16:00 22.08.2019
- Новая иранская система ПВО превосходит С-300 - Рухани
- 15:32 22.08.2019
- Япония готова обсуждать возвращение России в G8 - источник
- 15:12 22.08.2019
- Число преступлений в РФ в 2014-2018 гг сократилось почти на 10% - МВД
- 15:00 22.08.2019
- ЕС выступает против идеи вернуть Россию в G8
- 14:32 22.08.2019
- В Ингушетии произошла массовая драка со стрельбой
- 14:12 22.08.2019
- Число преподавателей в вузах России в 2018-2019 учебном году сократилось на 9 тыс. человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать