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Песков не исключил, что Росреестр мог изменить в документах персональные данные Путина

17:12 22.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росреестр мог изменить персональные данные президента РФ Владимира Путина в своих документах, поскольку российский лидер находится под государственной охраной. Этого не исключил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию издания "Собеседник" о том, что в документах Росреестра вместо Путина как собственника одной из квартир в Санкт-Петербурге якобы фигурирует Игорь Сергеев-Градский.

"Я не могу исключать, хотя и не знаю точно, что это могло быть связано с тем, что Путин является объектом государственной охраны, собственно, самым охраняемым человеком в нашей стране, - заметил он. - Возможно, это связано с правилами обеспечения безопасности".

Представитель Кремля добавил, что не имеет точной информации и лишь предполагает, почему это было сделано.


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