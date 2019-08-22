Песков не исключил, что Росреестр мог изменить в документах персональные данные Путина

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росреестр мог изменить персональные данные президента РФ Владимира Путина в своих документах, поскольку российский лидер находится под государственной охраной. Этого не исключил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию издания "Собеседник" о том, что в документах Росреестра вместо Путина как собственника одной из квартир в Санкт-Петербурге якобы фигурирует Игорь Сергеев-Градский.

"Я не могу исключать, хотя и не знаю точно, что это могло быть связано с тем, что Путин является объектом государственной охраны, собственно, самым охраняемым человеком в нашей стране, - заметил он. - Возможно, это связано с правилами обеспечения безопасности".



Представитель Кремля добавил, что не имеет точной информации и лишь предполагает, почему это было сделано.





