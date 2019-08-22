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НОВОСТИ

Ростовские мормоны судятся с полицией Новороссийска

17:25 22.08.2019

Арбитражный суд Ростовской области принял в производство иск ростовского отделения Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) к миграционному отделу полиции Новороссийска. Спор касается 400 тысяч рублей.

Как пояснили donnews.ru в пресс-службе суда, иск касается постановления о привлечении религиозной организации к штрафу за нарушение правил пребывания иностранных граждан на территории РФ.

В полиции кубанского города при вынесении решения о штрафе указали, что американец официально должен был приехать в Россию «по религиозным делам». На самом же деле он якобы преподавал английский язык. В свою очередь, представители ростовских мормонов указывают, что их товарищ лишь принимал участие в дискуссиях на английском языке,  и потому требуют отменить решение о штрафе.

Речь идет об истории, произошедшей в марте этого года. Тогда в Новороссийске полицией были задержаны волонтеры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны), являющиеся гражданами США. Оба волонтера служили при миссии церкви, находящейся в Ростове. В Новороссийск они якобы поехали, чтобы посетить дом собраний своей организации.

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