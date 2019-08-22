Главными площадками "PROлето" 31 августа станут ВДНХ и проспект Сахарова

19:12

Завершение летнего сезона и предстоящий День знаний в Москве планируется отметить 31 августа на проспекте Академика Сахарова. По словам председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого, там состоится столичный фестиваль «PROлето». «Российский союз молодежи обратился к дирекции ВДНХ с инициативой включиться в проведение фестиваля «PROлето», - рассказал он. - На протяжении нескольких лет мы проводили фестиваль «Маевка», однако в этом году мы его не провели из-за того, что дата фестиваля наложилась на финал Российской студенческой весны. И мы решили включится в «PROлето». Также мы написали заявление об организации еще одной площадки. В качестве наилучшей для нас мы выбрали проспект Академика Сахарова. Департамент региональной безопасности Москвы согласовал нам это место».Красноруцкий также озвучил имена тех, кто может выступить перед горожанами на фестивале. В числе потенциальных выступающих названы Егор Крид, «Дискотека Авария», ST, Ганвеста, «Руки вверх», Мот, Cali, Ramil, Grivina. Планируется, что хедлайнеров горожане смогут выбрать сами, в ходе голосование на столичном сайте онлайн-опросов «Активный гражданин».Собирать посетителей фестиваля начнут на проспекте Академика Сахарова в 14.00, программа стартует в 15.00 и будет длиться в этом месте до 19.00. Затем развлекательная часть будет продолжена на ВДНХ, где будет длиться с 20.00 до 23.00.