Премьер Молдавии уверена, что единственный путь развития страны - в интеграции в ЕС

19:20 Источник: Интерфакс

Европейская интеграция - единственный путь для развития Молдавии, заявила премьер-министр страны Майя Санду в ходе официального визита в Литву, сообщает пресс-служба правительства РМ.

"Единственным решением по развитию нашей страны является интеграция в Европейский союз с целью обеспечения демократии, соблюдения прав человека и высокого уровня жизни граждан Молдовы, а также проведения реформ в ключевых областях, таких как сектор юстиции и борьба с коррупцией", - сказала Санду на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой.



Она поблагодарила Литву за поддержку, оказываемую Молдавии "как в процессах европейской интеграции, так и в рамках "Восточного партнерства"".

