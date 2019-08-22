0
0
124
НОВОСТИ

Премьер Молдавии уверена, что единственный путь развития страны - в интеграции в ЕС

19:20 22.08.2019 Источник: Интерфакс

Европейская интеграция - единственный путь для развития Молдавии, заявила премьер-министр страны Майя Санду в ходе официального визита в Литву, сообщает пресс-служба правительства РМ.

"Единственным решением по развитию нашей страны является интеграция в Европейский союз с целью обеспечения демократии, соблюдения прав человека и высокого уровня жизни граждан Молдовы, а также проведения реформ в ключевых областях, таких как сектор юстиции и борьба с коррупцией", - сказала Санду на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Она поблагодарила Литву за поддержку, оказываемую Молдавии "как в процессах европейской интеграции, так и в рамках "Восточного партнерства"".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 22.08.2019
Зеленский призвал Канаду не возвращать РФ в "большую восьмерку"
0
91
19:12 22.08.2019
Главными площадками "PROлето" 31 августа станут ВДНХ и проспект Сахарова
0
138
18:40 22.08.2019
Медведев рассказал школьникам, как проходили уроки труда, когда не было гаджетов
0
153
18:00 22.08.2019
Песков не исключил, что есть лица, заинтересованные в искажении реальной ситуации в Северодвинске
0
197
17:32 22.08.2019
Ростовские мормоны судятся с полицией Новороссийска
0
208
17:12 22.08.2019
Песков не исключил, что Росреестр мог изменить в документах персональные данные Путина
0
273
17:00 22.08.2019
Идея перехода на четырехдневную рабочую неделю близка россиянам - опрос
0
254
16:32 22.08.2019
"Ощадбанк" закрыл счет Киевского патриархата по требованию Епифания
0
254
16:12 22.08.2019
Только 50% россиян сумели назвать правильную последовательность цветов на флаге РФ
0
293
16:00 22.08.2019
Новая иранская система ПВО превосходит С-300 - Рухани
0
274

Возврат к списку