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Суд не стал продлевать арест Навальному на день, проведенный в больнице

20:40 22.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Симоновский суд Москвы не стал продлевать срок административного ареста блогеру Алексею Навальному на один день, который он провел в больнице. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд не нашел оснований для приостановления ареста Навального на 18 часов. Срок ареста ему не продлен", - сказала собеседница агентства. Блогер должен выйти из спецприемника в пятницу.

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