МИД не раскрывает информацию по обмену удерживаемых лиц между Украиной и РФ - Захарова

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Захарова: МИД не раскрывает информацию по обмену удерживаемых лиц между Украиной и РФ. Вопрос должен решаться соответствующими органами. Об этом Мария Захарова заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Информация есть, но поделиться я ей не могу», — сказала официальный представитель российского дипломатического ведомства.



Ранее сегодня в Киеве сообщили, что страны планируют обмен пленными 28-29 августа. Это рассказал адвокат бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова Игорь Свиницкий. Он добавил, что не располагает информацией, на кого именно будет произведён обмен. Также Свиницкий сказал, что его подзащитный уже доставлен в Службу безопасности Украины и проходит юридические процедуры оформления обмена, сообщает РИА Новости.



По данным агентства РБК, Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33 гражданина Украины. Пока не известно, будет ли в этом списке главред украинского РИА Новости Кирилл Вышинский. Планируется, что его освобождение пройдёт по особой схеме.



Уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова уже находится в Москве. Говорит Москва

