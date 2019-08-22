МИД не раскрывает информацию по обмену удерживаемых лиц между Украиной и РФ - Захарова
21:20 22.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Захарова: МИД не раскрывает информацию по обмену удерживаемых лиц между Украиной и РФ. Вопрос должен решаться соответствующими органами. Об этом Мария Захарова заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Информация есть, но поделиться я ей не могу», — сказала официальный представитель российского дипломатического ведомства.
Ранее сегодня в Киеве сообщили, что страны планируют обмен пленными 28-29 августа. Это рассказал адвокат бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова Игорь Свиницкий. Он добавил, что не располагает информацией, на кого именно будет произведён обмен. Также Свиницкий сказал, что его подзащитный уже доставлен в Службу безопасности Украины и проходит юридические процедуры оформления обмена, сообщает РИА Новости.
По данным агентства РБК, Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33 гражданина Украины. Пока не известно, будет ли в этом списке главред украинского РИА Новости Кирилл Вышинский. Планируется, что его освобождение пройдёт по особой схеме.
Уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова уже находится в Москве. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 22:00 22.08.2019
- Роспотребнадзор проверяет информацию о вспышке инфекции, похожей на чуму, в Донецкой области
- 20:40 22.08.2019
- Суд не стал продлевать арест Навальному на день, проведенный в больнице
- 20:00 22.08.2019
- Зеленский призвал Канаду не возвращать РФ в "большую восьмерку"
- 19:20 22.08.2019
- Премьер Молдавии уверена, что единственный путь развития страны - в интеграции в ЕС
- 19:12 22.08.2019
- Главными площадками "PROлето" 31 августа станут ВДНХ и проспект Сахарова
- 18:40 22.08.2019
- Медведев рассказал школьникам, как проходили уроки труда, когда не было гаджетов
- 18:00 22.08.2019
- Песков не исключил, что есть лица, заинтересованные в искажении реальной ситуации в Северодвинске
- 17:32 22.08.2019
- Ростовские мормоны судятся с полицией Новороссийска
- 17:12 22.08.2019
- Песков не исключил, что Росреестр мог изменить в документах персональные данные Путина
- 17:00 22.08.2019
- Идея перехода на четырехдневную рабочую неделю близка россиянам - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать