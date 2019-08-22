Роспотребнадзор проверяет информацию о вспышке инфекции, похожей на чуму, в Донецкой области
22:00 22.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Роспотребнадзор объявил, что проверяет информацию о вспышке инфекции, похожей на чуму в Донецкой области Украины.
В ведомстве говорят, что поводом стали сообщения о случаях заболевания украинских военнослужащих в населенном пункте Авдеевка. Роспотребнадзор также сообщает, что принял дополнительные меры по усилению санитарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу. Для уточнения информации ведомство направило запрос в МИД России. Эхо Москвы
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