Глава СПЧ считает уголовную статью об оскорблении чувств верующих "практически мертвой"
22:40 22.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Статья Уголовного кодекса об оскорблении чувств верующих почти не применяется в РФ и является "практически мертвой". Об этом сообщил в четверг председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
"Если вы посмотрите судебную статистику, то вы увидите, что эта статья практически не применяется. До знаменитого дела Pussy Riot было, по-моему, всего два случая его применения. При том что другие статьи применяются десятки тысяч раз. Она практически мертвая, эта статья <…>, дел таких очень мало", - сказал он на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в Пятигорске (Ставропольский край).
Федотов отметил, что закон защищает как чувства верующих, так и чувства атеистов. "Оскорбление чувств верующих и оскорбление чувств неверующих с юридической точки зрения неразличимы. <…> Оскорбление всегда будет только в том случае, если есть прямой умысел - я хотел его оскорбить. А так можно оскорбиться на что угодно, любую книгу откройте, и можно оскорбляться постоянно", - отметил председатель СПЧ.
НОВОСТИ
- 22:00 22.08.2019
- Роспотребнадзор проверяет информацию о вспышке инфекции, похожей на чуму, в Донецкой области
- 21:20 22.08.2019
- МИД не раскрывает информацию по обмену удерживаемых лиц между Украиной и РФ - Захарова
- 20:40 22.08.2019
- Суд не стал продлевать арест Навальному на день, проведенный в больнице
- 20:00 22.08.2019
- Зеленский призвал Канаду не возвращать РФ в "большую восьмерку"
- 19:20 22.08.2019
- Премьер Молдавии уверена, что единственный путь развития страны - в интеграции в ЕС
- 19:12 22.08.2019
- Главными площадками "PROлето" 31 августа станут ВДНХ и проспект Сахарова
- 18:40 22.08.2019
- Медведев рассказал школьникам, как проходили уроки труда, когда не было гаджетов
- 18:00 22.08.2019
- Песков не исключил, что есть лица, заинтересованные в искажении реальной ситуации в Северодвинске
- 17:32 22.08.2019
- Ростовские мормоны судятся с полицией Новороссийска
- 17:12 22.08.2019
- Песков не исключил, что Росреестр мог изменить в документах персональные данные Путина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать