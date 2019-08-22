Глава СПЧ считает уголовную статью об оскорблении чувств верующих "практически мертвой"

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Статья Уголовного кодекса об оскорблении чувств верующих почти не применяется в РФ и является "практически мертвой". Об этом сообщил в четверг председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"Если вы посмотрите судебную статистику, то вы увидите, что эта статья практически не применяется. До знаменитого дела Pussy Riot было, по-моему, всего два случая его применения. При том что другие статьи применяются десятки тысяч раз. Она практически мертвая, эта статья <…>, дел таких очень мало", - сказал он на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в Пятигорске (Ставропольский край).



Федотов отметил, что закон защищает как чувства верующих, так и чувства атеистов. "Оскорбление чувств верующих и оскорбление чувств неверующих с юридической точки зрения неразличимы. <…> Оскорбление всегда будет только в том случае, если есть прямой умысел - я хотел его оскорбить. А так можно оскорбиться на что угодно, любую книгу откройте, и можно оскорбляться постоянно", - отметил председатель СПЧ.

