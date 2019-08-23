Агентство Moody's понизило прогноз роста ВВП России в 2019 году
09:20 23.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международное рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год до 1,2% с 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook 2019-2020.
По прогнозу Moody's, рост российского ВВП РФ в 2020 году составит 1,5%, инфляция - 4,6% и 4% в 2019 году и 2020 году соответственно.
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