США больше не будут предлагать Турции приобрести ЗРС Patriot - СМИ
09:32 23.08.2019 Источник: Коммерсант.ru
Истек срок действия озвученного США предложения продать Турции американские зенитно-ракетные системы (ЗРС) Patriot, сообщает газета The Hill со ссылкой на источник в Госдепе США. Он пояснил, что Вашингтон отказался от предложения в том числе из-за покупки Турцией российских ЗРС С-400.
«Мы постоянно говорили Турции, что наше последнее предложение по (покупке.— “Ъ”) Patriot потеряет силу, если она (Турция.— “Ъ”) получит ЗРС С-400. Срок действия нашего предложения по Patriot истек»,— утверждает собеседник издания. Коммерсантъ
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