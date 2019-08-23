США больше не будут предлагать Турции приобрести ЗРС Patriot - СМИ

09:32 Источник: Коммерсант.ru

Истек срок действия озвученного США предложения продать Турции американские зенитно-ракетные системы (ЗРС) Patriot, сообщает газета The Hill со ссылкой на источник в Госдепе США. Он пояснил, что Вашингтон отказался от предложения в том числе из-за покупки Турцией российских ЗРС С-400.

«Мы постоянно говорили Турции, что наше последнее предложение по (покупке.— “Ъ”) Patriot потеряет силу, если она (Турция.— “Ъ”) получит ЗРС С-400. Срок действия нашего предложения по Patriot истек»,— утверждает собеседник издания. Коммерсантъ

