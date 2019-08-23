В AliExpress появилась система возврата товара без объяснения причин

10:05 Источник: RNS

В AliExpress появилась система безусловного возврата товара без объяснения причин, сообщили в пресс-службе компании.

«Теперь покупатели, которые сделают заказ на платформе, смогут в течение двух недель после получения вернуть товар без объяснения причин. На запуске сервис доступен для более чем 10 миллионов наиболее популярных товарных наименований и будет расширяться на весь ассортимент платформы», — отметили в пресс-службе.



Там пояснили, что вернуть можно будет любые товары, включая ноутбуки, планшеты, аксессуары, одежду и обувь. Исключение составляют нижнее бельё, свадебные платья на заказ, смартфоны и электронные компоненты. Ограничения по стоимости товаров у нового сервиса отсутствуют. RNS

