В AliExpress появилась система возврата товара без объяснения причин
10:05 23.08.2019 Источник: RNS
В AliExpress появилась система безусловного возврата товара без объяснения причин, сообщили в пресс-службе компании.
«Теперь покупатели, которые сделают заказ на платформе, смогут в течение двух недель после получения вернуть товар без объяснения причин. На запуске сервис доступен для более чем 10 миллионов наиболее популярных товарных наименований и будет расширяться на весь ассортимент платформы», — отметили в пресс-службе.
Там пояснили, что вернуть можно будет любые товары, включая ноутбуки, планшеты, аксессуары, одежду и обувь. Исключение составляют нижнее бельё, свадебные платья на заказ, смартфоны и электронные компоненты. Ограничения по стоимости товаров у нового сервиса отсутствуют. RNS
НОВОСТИ
- 10:20 23.08.2019
- Трамп не будет урезать помощь иностранным государствам
- 10:00 23.08.2019
- ВМФ России в 2020 году впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок - источник
- 09:32 23.08.2019
- США больше не будут предлагать Турции приобрести ЗРС Patriot - СМИ
- 09:20 23.08.2019
- Агентство Moody's понизило прогноз роста ВВП России в 2019 году
- 09:05 23.08.2019
- Минтруд до октября оценит идею четырехдневной рабочей недели
- 09:00 23.08.2019
- Представитель РФ в СБ ООН заявил об угрозе разрыва еще одного международного соглашения
- 22:40 22.08.2019
- Глава СПЧ считает уголовную статью об оскорблении чувств верующих "практически мертвой"
- 22:00 22.08.2019
- Роспотребнадзор проверяет информацию о вспышке инфекции, похожей на чуму, в Донецкой области
- 21:20 22.08.2019
- МИД не раскрывает информацию по обмену удерживаемых лиц между Украиной и РФ - Захарова
- 20:40 22.08.2019
- Суд не стал продлевать арест Навальному на день, проведенный в больнице
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать