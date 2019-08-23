0
0
113
НОВОСТИ

Марин Ле Пен прокомментировала позицию европейских политиков по поводу возвращения РФ в G8

11:00 23.08.2019 Источник: Lenta.ru

Глава ультраправой оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала позицию европейских политиков по поводу возвращения России в «Большую семерку». Об этом она написала в Twitter.

Ле Пен подчеркнула, что, выступая против участия России, Евросоюз показывает «абсурдную пародию на холодную войну». По ее словам, антироссийская идеология — это пережиток прошлого, который не отвечает интересам стран Европы и вредит им.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 23.08.2019
В России растет число молодых ипотечников
0
53
11:20 23.08.2019
Дагестанский чиновник ради пенсии "состарился" на 34 года - прокуратура
0
71
11:05 23.08.2019
Останки более 1 тыс. защитников Сталинграда с почестями перезахоронены под Волгоградом
0
88
10:32 23.08.2019
Большая часть регионов не смогла удержать зарплаты на уровне майских указов - СМИ
0
140
10:20 23.08.2019
Трамп не будет урезать помощь иностранным государствам
0
149
10:05 23.08.2019
В AliExpress появилась система возврата товара без объяснения причин
0
160
10:00 23.08.2019
ВМФ России в 2020 году впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок - источник
0
178
09:32 23.08.2019
США больше не будут предлагать Турции приобрести ЗРС Patriot - СМИ
0
199
09:20 23.08.2019
Агентство Moody's понизило прогноз роста ВВП России в 2019 году
0
224
09:05 23.08.2019
Минтруд до октября оценит идею четырехдневной рабочей недели
0
219

Возврат к списку