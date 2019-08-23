Марин Ле Пен прокомментировала позицию европейских политиков по поводу возвращения РФ в G8
11:00 23.08.2019 Источник: Lenta.ru
Глава ультраправой оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала позицию европейских политиков по поводу возвращения России в «Большую семерку». Об этом она написала в Twitter.
Ле Пен подчеркнула, что, выступая против участия России, Евросоюз показывает «абсурдную пародию на холодную войну». По ее словам, антироссийская идеология — это пережиток прошлого, который не отвечает интересам стран Европы и вредит им. Lenta.Ru
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