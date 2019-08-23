Марин Ле Пен прокомментировала позицию европейских политиков по поводу возвращения РФ в G8

11:00 Источник: Lenta.ru

Глава ультраправой оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала позицию европейских политиков по поводу возвращения России в «Большую семерку». Об этом она написала в Twitter.

Ле Пен подчеркнула, что, выступая против участия России, Евросоюз показывает «абсурдную пародию на холодную войну». По ее словам, антироссийская идеология — это пережиток прошлого, который не отвечает интересам стран Европы и вредит им. Lenta.Ru

