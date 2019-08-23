Дагестанский чиновник ради пенсии "состарился" на 34 года - прокуратура

11:20 Источник: Газета.Ru

В Дагестане замглавы села Кулецма предоставил неверные паспортные данные ради пенсии. Об этом сообщает прокуратура Левашинского района.

Как отмечается, 28-летний чиновник «состарил» себя на 34 года.



Уточняется, что он сделал фальшивую трудовую книжку. Согласно информации в ней, замглавы якобы работал в колхозе на протяжении 1985-1996 годов.



После этого он написал заявление о назначении пенсии по старости и за период с 2018 года незаконным путем получил свыше 155 тыс. рублей.



Как подчеркивается, против чиновника завели дело по статье «Мошенничество». Газета.Ru

