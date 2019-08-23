В России растет число молодых ипотечников
11:32 23.08.2019 Источник: Известия
Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет. Это максимальный показатель с 2006 года, рассказал «Известиям» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он связывает такую динамику с внедрением льготных программ.
По мнению экспертов, показатель иллюстрирует изменения в портрете поколения: россияне стали больше доверять финансовой системе и ощущать свою профессиональную востребованность.
В крупнейших российских банках рассказали «Известиям», что доля заемщиков до 30 лет увеличивается, а их средний возраст снижается. Большинство из них — семьи с детьми со стабильным доходом. Новое поколение осознанно подходит к приобретению и обслуживанию заемных обязательств, а также стремится к положительной кредитной истории, рассказал директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.
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