У США нет права читать кому-либо нотации после их выхода из ДРСМД и СВПД - МИД КНР
12:05 23.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США не имеет права читать кому-либо нотации о выполнении международных обязательств после того, как эта страна вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в пятницу на брифинге прокомментировал доклад Госдепартамента США, в котором, в частности, утверждалось, что Китай нарушил Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
"У США нет права говорить о выполнении обязательств. США вышли из СВПД, а также из ДРСМД. Все международное сообщество выступило против этого. США следует сначала переосмыслить свое отношение к обязательствам и подумать о том, как соблюдать их, а не читать нотации другим", - подчеркнул он.
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