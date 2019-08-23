Виталий Кличко назвал Севастополь украинским городом с "особым статусом"
12:20 23.08.2019 Источник: РБК
Мэр Киева Виталий Кличко назвал Севастополь украинским городом «с особым статусом». Такое заявление он сделал в ходе интервью украинскому телеканалу NewsOne, когда рассуждал о традициях местного самоуправления.
«В Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь», — заявил Кличко, пояснив, что «только в этих двух городах мэр становится председателем городской администрации». РБК
НОВОСТИ
- 13:20 23.08.2019
- Песков назвал обмен пленными между РФ и Украиной "началом диалога между двумя президентами"
- 13:05 23.08.2019
- Путин поручил проработать симметричный ответ на испытание США новой крылатой ракеты
- 13:00 23.08.2019
- Правительство предложило запретить установку кондиционеров на исторических зданиях
- 12:32 23.08.2019
- Системы С-400 сбили на учениях под Астраханью мишени, летевшие на скорости более 2000 км/ч
- 12:05 23.08.2019
- У США нет права читать кому-либо нотации после их выхода из ДРСМД и СВПД - МИД КНР
- 12:00 23.08.2019
- Самую большую мечеть в Европе откроют в Чечне
- 11:32 23.08.2019
- В России растет число молодых ипотечников
- 11:20 23.08.2019
- Дагестанский чиновник ради пенсии "состарился" на 34 года - прокуратура
- 11:05 23.08.2019
- Останки более 1 тыс. защитников Сталинграда с почестями перезахоронены под Волгоградом
- 11:00 23.08.2019
- Марин Ле Пен прокомментировала позицию европейских политиков по поводу возвращения РФ в G8
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать