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Виталий Кличко назвал Севастополь украинским городом с "особым статусом"

12:20 23.08.2019 Источник: РБК

Мэр Киева Виталий Кличко назвал Севастополь украинским городом «с особым статусом». Такое заявление он сделал в ходе интервью украинскому телеканалу NewsOne, когда рассуждал о традициях местного самоуправления.

«В Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь», — заявил Кличко, пояснив, что «только в этих двух городах мэр становится председателем городской администрации».  РБК

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