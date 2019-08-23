Виталий Кличко назвал Севастополь украинским городом с "особым статусом"

12:20 Источник: РБК

Мэр Киева Виталий Кличко назвал Севастополь украинским городом «с особым статусом». Такое заявление он сделал в ходе интервью украинскому телеканалу NewsOne, когда рассуждал о традициях местного самоуправления.

«В Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь», — заявил Кличко, пояснив, что «только в этих двух городах мэр становится председателем городской администрации». РБК