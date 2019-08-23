Правительство предложило запретить установку кондиционеров на исторических зданиях
13:00 23.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Правительство предложило запретить установку кондиционеров на исторических зданиях и убрать уже установленные. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы. Если эти предложения будут приняты, то собственники нежилых исторических зданий или организации, использующие их, должны будут демонтировать устройства в течение полугода после того, как закон вступит в силу. Эхо Москвы
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