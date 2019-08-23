Песков назвал обмен пленными между РФ и Украиной "началом диалога между двумя президентами"
13:20 23.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной — это «начало диалога между двумя президентами». Так сказал пресс-секретарь на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента «Эхо Москвы», — можно ли считать этот процесс началом улучшения отношений между странами.
«Пока мы только констатируем начало диалога между двумя президентами (России и Украины) — Путиным и Зеленским, и констатируем, как мы уже говорили, определенные контакты, которые осуществляет в развитии этих разговоров, и в развитии тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров», — сказал Д.Песков.
Он добавил, что сказанному добавить нечего, и напомнил о недавнем заявлении президента России, «где он говорил об осторожном оптимизме, который так же можно констатировать в контексте российско-украинских отношений», — отметил пресс-секретарь.
НОВОСТИ
- 13:05 23.08.2019
- Путин поручил проработать симметричный ответ на испытание США новой крылатой ракеты
- 13:00 23.08.2019
- Правительство предложило запретить установку кондиционеров на исторических зданиях
- 12:32 23.08.2019
- Системы С-400 сбили на учениях под Астраханью мишени, летевшие на скорости более 2000 км/ч
- 12:20 23.08.2019
- Виталий Кличко назвал Севастополь украинским городом с "особым статусом"
- 12:05 23.08.2019
- У США нет права читать кому-либо нотации после их выхода из ДРСМД и СВПД - МИД КНР
- 12:00 23.08.2019
- Самую большую мечеть в Европе откроют в Чечне
- 11:32 23.08.2019
- В России растет число молодых ипотечников
- 11:20 23.08.2019
- Дагестанский чиновник ради пенсии "состарился" на 34 года - прокуратура
- 11:05 23.08.2019
- Останки более 1 тыс. защитников Сталинграда с почестями перезахоронены под Волгоградом
- 11:00 23.08.2019
- Марин Ле Пен прокомментировала позицию европейских политиков по поводу возвращения РФ в G8
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать