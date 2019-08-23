Более половины россиян занимается самолечением - опрос
13:32 23.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 60% россиян предпочитают не посещать врачей, когда заболевают, и сами подбирают себе лекарства. Каждый пятый житель страны вовсе избегает медиков, следует из результатов опроса портала "Здоровье Mail.ru", которые имеются в распоряжении ТАСС.
При этом отмечается, что 31% респондентов хотя бы раз обращались к знахарям и целителям. В поликлиники же, в случае плохого самочувствия, обращаются менее трети россиян (28%). Как говорится в исследовании, 74% жителей России ходят к врачам только при странных для них симптомах или тяжелом состоянии. Что касается самого лечения, 9% дополняют назначенные врачами курсы лечения народными средствами. Исключительно гомеопатией, биологически активными добавками (БАД) и народными рецептами лечатся 5% опрошенных. "Среди самых популярных направлений лидирует фитотерапия (траволечение) - ей доверяют 22%, лечение продуктами пчеловодства (14%), мануальная терапия (7%) и гомеопатия (7%)", - отмечается в исследовании.
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