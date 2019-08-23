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РФ не будет втягиваться в разрушительную для экономики страны гонку вооружений - Путин

14:00 23.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не станет втягиваться в затратную гонку вооружений, несмотря на действия США.

"Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений", - сказал он на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

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