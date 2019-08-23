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Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией

14:12 23.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией

Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал, что ожидает результатов в ближайшие дни. При этом он дал понять, что украинские моряки, арестованные в России, также входят в число тех, кого планируется обменять.

Ранее российский омбудсмен Москалькова прибыла в Киев, а её украинская коллега Людмила Денисова – в Москву. Различные источники сообщают, что обмен более, чем 60 человек может состояться до конца месяца.  Эхо Москвы

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