Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией
14:12 23.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией
Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал, что ожидает результатов в ближайшие дни. При этом он дал понять, что украинские моряки, арестованные в России, также входят в число тех, кого планируется обменять.
Ранее российский омбудсмен Москалькова прибыла в Киев, а её украинская коллега Людмила Денисова – в Москву. Различные источники сообщают, что обмен более, чем 60 человек может состояться до конца месяца. Эхо Москвы
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