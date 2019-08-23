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НОВОСТИ

Заявителям акций 31 августа отказали из-за торжеств ко Дню знаний

14:05 23.08.2019

В связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню знаний, столичный Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции не согласовал проведение 31 августа акции оппозиции. «Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции отказал заявителям в проведении мероприятий 31 августа. Представитель департамента сообщил, что 31 августа и 1 сентября в Москве традиционно запланирован ряд мероприятий, посвященных Дню знаний», - сказано в сообщении ведомства. В частности, по данным городских властей, 31 августа запланирована большая программа, посвященная школьникам, студентам-первокурсникам  - концерты, мастер-классы, выставки и экскурсии на улицах, в том числе в центре мегаполиса. Кроме того, отмечается, что в связи в завершением отпускного сезона, а также проведения линеек, посвященых началу нового учебного года, в Москве могут возникнуть затруднения в движении.
Как сообщают в департаменте, заявителям предложили провести мероприятие 25 августа на проспекте Академика Сахарова, однако от предложенной даты они отказались.

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