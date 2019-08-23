0
0
104
НОВОСТИ

Шиитские бойцы в Ираке пригрозили США ответными ударами в случае налетов на их базы - ТВ

15:12 23.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иракская группировка "Бригады Хезболлах" выступила с угрозами в адрес американских войск, размещенных на территории Ирака, после атаки неизвестных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на базу шиитских бойцов. В заявлении группировки, переданном в пятницу телеканалом "Аль-Маядин", говорится, что США "ждет жесткий ответ в случае новых ударов по лагерям шиитских отрядов".

"Мы предупреждаем, что американские военные объекты в Ираке станут мишенями наших ракет", - подчеркивается в документе.

В среду командование шиитских формирований "Аль-Хашд аш- Шааби", в состав которых входят "Бригады Хезболлах", обвинило ВВС США в том, что они помогли израильским беспилотникам нанести 20 августа удары по складам оружия на базе шиитских бойцов на юге иракской провинции Салах-эд- Дин. Заместитель командира этих формирований Абу Мехди аль- Мухендис утверждал, что американское командование разрешило четырем израильским БПЛА вторгнуться в воздушное пространство страны.

Поддерживаемая Ираном "Аль-Хашд аш-Шааби" сражалась вместе с иракской армией против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Шиитские добровольцы из Ирака воевали также на стороне правительственной армии в соседней Сирии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 23.08.2019
Севший на кукурузное поле в Подмосковье аэробус начали демонтировать
0
45
16:00 23.08.2019
Возможный переход на четырехдневную рабочую неделю не должен снизить зарплаты - Медведев
0
67
15:46 23.08.2019
Московская федерация профсоюзов запустила онлайн-сервис по выборам в МГД
0
90
15:32 23.08.2019
В Москве люди в казачьей форме напали на бездомных
0
114
15:00 23.08.2019
Росгвардия хочет получить право занимать земли и здания на время выполнения "служебно-боевых задач"
0
156
14:32 23.08.2019
В Штатах появились футболки с изображением Гренландии в составе США
0
159
14:12 23.08.2019
Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией
0
181
14:05 23.08.2019
Заявителям акций 31 августа отказали из-за торжеств ко Дню знаний
0
210
14:00 23.08.2019
РФ не будет втягиваться в разрушительную для экономики страны гонку вооружений - Путин
0
208
13:32 23.08.2019
Более половины россиян занимается самолечением - опрос
0
248

Возврат к списку