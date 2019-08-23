Шиитские бойцы в Ираке пригрозили США ответными ударами в случае налетов на их базы - ТВ
15:12 23.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иракская группировка "Бригады Хезболлах" выступила с угрозами в адрес американских войск, размещенных на территории Ирака, после атаки неизвестных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на базу шиитских бойцов. В заявлении группировки, переданном в пятницу телеканалом "Аль-Маядин", говорится, что США "ждет жесткий ответ в случае новых ударов по лагерям шиитских отрядов".
"Мы предупреждаем, что американские военные объекты в Ираке станут мишенями наших ракет", - подчеркивается в документе.
В среду командование шиитских формирований "Аль-Хашд аш- Шааби", в состав которых входят "Бригады Хезболлах", обвинило ВВС США в том, что они помогли израильским беспилотникам нанести 20 августа удары по складам оружия на базе шиитских бойцов на юге иракской провинции Салах-эд- Дин. Заместитель командира этих формирований Абу Мехди аль- Мухендис утверждал, что американское командование разрешило четырем израильским БПЛА вторгнуться в воздушное пространство страны.
Поддерживаемая Ираном "Аль-Хашд аш-Шааби" сражалась вместе с иракской армией против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Шиитские добровольцы из Ирака воевали также на стороне правительственной армии в соседней Сирии.
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