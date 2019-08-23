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НОВОСТИ

Московская федерация профсоюзов запустила онлайн-сервис по выборам в МГД

15:46 23.08.2019

Московские профсоюзы запускают новый сервис, который поможет информировать горожан о предстоящих 8 сентября выборах депутатов Мосгордумы. По словам председателя Московской федерации профсоюзов Михаила Антонцева, чем больше москвичей примут участие в голосовании, тем лучше, а задача профсоюзов - разъяснить, каким образом, где и при помощи каких сервисов граждане могут проголосовать.

«Мы приняли официальное решение об организации агитационной работы за явку на избирательные участки москвичей. Мы приняли решение проинформировать каждого москвича, где находится его избирательный участок, и сделали сервис, в котором указывается место регистрации москвича и место, где будет проходить голосование 8 сентября. Достаточно перейти по ссылке, туда вбить свой адрес регистрации и увидеть у себя в мобильном телефоне, айпаде, компьютере место, время, число. И останется дело за малым - прийти и проголосовать. Этот сервис нужно довести максимально до людей», - заявил Антонцев.

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