Возможный переход на четырехдневную рабочую неделю не должен снизить зарплаты - Медведев

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но он должен сопровождаться как ростом производительности труда, так и сохранением уровня зарплаты. Об этом заявил премьер- министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.

"Очевидно, что нам тоже нужно думать о изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе", - сказал Медведев. Вместе с тем, он подчеркнул, что "это нельзя понимать сейчас слишком буквально, это, конечно, не сию секунду". "И, абсолютно точно в этом случае (в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю - прим. ТАСС) нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя - очевидно, что это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом чтобы с ней (зарплатой - прим. ТАСС) поступили", - отметил глава правительства РФ.

