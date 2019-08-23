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Севший на кукурузное поле в Подмосковье аэробус начали демонтировать

16:12 23.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Аварийно севший на кукурузное поле в Подмосковье аэробус начали резать на части. Для демонтажа используют специальные гидравлические ножницы. Предполагается, что окончательно поле будет очищено в ночь на понедельник. Аэробус «Уральских авиалиний» был вынужден совершить аварийную посадку из-за того, что в двигатели самолета попали птицы.  Эхо Москвы

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