Повышения уровня радиации после ЧП под Северодвинском не зафиксировано - Иванов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские и зарубежные станции не зафиксировали повышения радиационного фона после взрыва на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, заявил журналистам в пятницу специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Что касается экологической обстановки, то существуют многочисленные станции наблюдения за радиационной обстановкой, не только в России, а и у наших соседей - в Норвегии, Финляндии. Ни одна из этих станций повышения радиационного фона не зафиксировала", - сказал Иванов.

