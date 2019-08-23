Повышения уровня радиации после ЧП под Северодвинском не зафиксировано - Иванов
17:00 23.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские и зарубежные станции не зафиксировали повышения радиационного фона после взрыва на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, заявил журналистам в пятницу специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Что касается экологической обстановки, то существуют многочисленные станции наблюдения за радиационной обстановкой, не только в России, а и у наших соседей - в Норвегии, Финляндии. Ни одна из этих станций повышения радиационного фона не зафиксировала", - сказал Иванов.
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