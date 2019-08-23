В Росгвардии объяснили суть изъятия зданий для "боевых задач"

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Росгвардии рассказали, как будут использовать изымаемые для боевых задач здания. Документ с предложением опубликован на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин разъяснил суть инициативы. Силовиков будут размещать только в муниципальных зданиях, объяснил он. Изымать жилые помещения у частных собственников под нужды Росгвардии не станут. Эта мера необходима для расселения правоохранителей в местах проведениях контртеррористических операций и зонах ликвидации последствий стихийных бедствий.



«Этот нормативно-правовой акт обсуждается до конца августа. Речь в нём идёт о порядке предоставления помещений для Росгвардии при выполнении сотрудниками и военнослужащими специальных задач и операций. Речь не идет о, как пишут некоторые СМИ, изъятии домов и квартир, принадлежащих физическим лицам. Как наглядный пример – это выполнение задач по ликвидации последствий наводнений в Иркутской области. Там была создана группировка Росгвардии. Естественно, под её функционирования необходимо помещения для проживания, питания, медицинского обеспечения личного состава. Речь идёт о предоставлении таких помещений и объектов со стороны муниципалитетов и других органов власти».



Грибакин сообщил, в каких зданиях будут селить росгвардейцев.



«Наша группировка в Иркутской области проживает на первом этаже здания ПТУ. Где-то располагаются в пустующих помещениях бывших общежитий».



Под «боевыми задачами», прежде всего, понимаются антитеррористические операции, когда для выполнения целей необходимо большое количество правоохранителей.



«Территория объявляется зоной контртеррористической операции. Вступают в действие особые механизмы, связанные с эвакуацией граждан, размещением сотрудников специальных подразделений. Я бы не стал сужать до элементов проживания. Например, необходимо здание для оперативного штаба, размещения раненных».



Если новый закон примут, то для предоставления здания или участка Росгвардии будет необходимо отправить письменный запрос. При экстренных ситуациях достаточно и запроса в устной форме. Местные власти должны принять решение за 10 дней.



В 2017 году Владимир Путин разрешил Минобороны изымать земельные участки под строительство режимных объектов.

