Путин и Нетаньяху по телефону говорили о координации между военными РФ и Израиля

18:22 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре в пятницу затронули тему усиления координации между израильскими и российскими военными в связи с ситуацией в Сирии.

"Лидеры обсудили развитие региональной ситуации и положение дел в Сирии с упором на укрепление механизмов координации между военными", - говорится в сообщении, размещенном на странице канцелярии израильского премьера в Twitter.

"Премьер-министр Нетаньяху рассказал президенту Путину о своем визите на Украину. Было достигнуто соглашение продолжать диалог по вопросам безопасности", - отмечается в другом сообщении.