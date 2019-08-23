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Трамп приказал американским фирмам вывести свое производство из Китая

18:46 23.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские компании должны начать поиск альтернативы производству своей продукции в Китае, в том числе вернуть его обратно в США. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Нам не нужен Китай, и, честно говоря, нам будет намного лучше без него", - написал он в своем "Твиттере"."Я приказываю нашим замечательным американским компаниям немедленно начать искать альтернативу Китаю, в том числе перенести компании обратно в нашу страну и производить продукцию в США", - заявил американский лидер. "Я дам ответ на введение Китаем пошлин сегодня днем", - сообщил президент.

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