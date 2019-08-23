Главу инспекции ФНС по Южному округу столицы суд арестовал по обвинению в получении взятки

19:22

Пресненский суд Москвы в пятницу арестовал на 2 месяца начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному округу столицы Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андреяновой Марии Эдуардовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 21 октября", - сказала представитель суда.