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Джонсон задержанным нелегальным мигрантам: Мы отправим вас обратно...

19:37 23.08.2019 Источник: Интерфакс

Великобритания вышлет мигрантов, которые попытались незаконно пересечь Ла-Манш из Франции, сообщил в пятницу журналистам британский премьер Борис Джонсон.

"Мы отправим вас обратно, - заявил Джонсон СМИ. - Великобритания не должна становиться местом, куда вы можете самовольно прибыть, и нарушать закон, будучи нелегальными мигрантами".

Ранее в августе сообщалось, что береговая охрана Великобритании задержала 30 нелегальных мигрантов, которые пытались перебраться на британскую территорию через пролив Ла-Манш из Франции.

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